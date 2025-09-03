ソフトバンク７―１オリックス（パ・リーグ＝３日）――ソフトバンクが快勝。二回、今宮の適時打などで５点を奪い、その後も加点した。大関は６回１失点の好投。オリックスは寺西が崩れ、打線もつながらなかった。◇西武１１―６楽天（パ・リーグ＝３日）――西武が１４安打１１得点の猛攻で制した。一回に山村の３ランなどで４点を先行し、その後も外崎の適時二塁打などで加点した。楽天は先発の早川の乱調が誤算だった。◇