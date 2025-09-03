バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”（タイ･バンコク）の準々決勝で3日、女子日本代表がオランダにフルセットの末勝利し、ベスト4進出を決めた。キャプテンの石川真佑（25）は激闘を振り返り「本当に踏ん張りどころだと思って、今まで最後に取りきれなかった分をしっかり取り切ろうと思って打ち込みました」と語った。日本は、2010年の銅メダル以来15年ぶりとなるメダルへ、準決勝（6日）で4日に行われるアメリカ対ト