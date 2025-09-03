俳優の前田公輝さん（34）と水沢林太郎さん（22）が、10月スタートの中京テレビ・ 日本テレビ系水曜プラチナイト新ドラマ『おいしい離婚届けます』（毎週水曜24時24分放送）で、ダブル主演することが発表されました。ドラマは、公私ともにパートナーである弁護士の音喜多初（前田さん）と探偵の伊勢谷海（水沢さん）の法的に結ばれない2人が、様々な離婚弁護を請け負うヒューマンリーガルドラマ。さらに、物語の鍵となる人物で、突