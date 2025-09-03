巨人が３日のヤクルト戦（京セラ）に５―３で勝利し連勝。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５と離した。まずは初回に打線が奮起。無死一、二塁から泉口が先制の適時三塁打を放ち２点を奪うと、その後も打者一巡の猛攻で一挙４得点。大量援護をもらった先発の森田も６回２失点と好投すれば、救援陣もリードを守り切り勝利を決めた。阿部慎之助監督（４６）も「すばらしい集中力で先生ができましたね」とナインをたたえると、