伊勢崎オートのＧＩ「第３２回ムーンライトチャンピオンカップ」が３日に開幕し、７Ｒではレジェンド高橋貢（５４＝伊勢崎）が鮮やかな速攻を決めて快勝した。枠なり７番手から外、内と自在に立ち回り２周ホームで３番手に浮上すると、ひと息つく間もなくまくり攻勢で清水卓、五十嵐一夫の２車をのみ込む速攻劇。独走に持ち込んだ終盤は大きなコースを使う普段とはひと味違う走りで圧勝した。「ＳＧで黒ちゃん（黒川京介）と一