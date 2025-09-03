パ４位・楽天は３日の５位・西武戦（楽天モバイル）に６―１１と連敗。カード負け越しで西武とのゲーム差が１・５に詰まった。先発・早川隆久投手（２７）は初回二死一、三塁のピンチを背負い相手５番・渡部聖に初球カットボールを左前打され先制。さらに一、二塁となり続く山村に２号３ランを被弾し早々に４点の先制を許した。その裏、辰己の７号２ランで援護をもらった早川だがピリッとしない。３回には平沼、外崎の連続