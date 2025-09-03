9月3日、下北沢Flowers Loftで行われたシベリアンハスキー自主企画ライブ「夏が過ぎる頃に」のアンコールにて、シベリアンハスキー初の東名阪ツアー「アイラブユー！」を11〜12月に開催することが発表された。この日、シベリアンハスキーにとって3度目となる自主企画ライブは、おとなりにぎんが計画、ENEMY FLECKを迎えた3マン・ライブとして開催された。両バンドの熱演のあとステージに登場したシベリアンハスキーは、8月にタワー