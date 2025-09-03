◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシックプロアマ戦（３日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）日米ツアー通算１３勝を誇る丸山茂樹の長男・丸山奨王（ショーン、フリー）は会場で最終調整し、今季初のレギュラーツアー出場となる今大会へ意気込みを語った。先週、背中を痛めたという丸山は「スイングした時に痛みはあるけど、大丈夫です。試合でアドレナリンが出て痛みは忘れる感じになると思う」