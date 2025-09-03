◆パ・リーグソフトバンク７―１オリックス（３日・みずほペイペイドーム）オリックス・岸田護監督は、１分けを含む１２連敗となった敵地・みずほペイペイドームでの必勝を期した。先発の新人・寺西が２回途中で５点を失い、上半身の不調から３試合ぶりに太田が復帰した打線も、杉本の１５号ソロで奪った１点だけ。４日はカード別で最多の２２勝（９敗）を献上している難敵右腕・上沢が相手となるが「あしたも当然、勝ちにはい