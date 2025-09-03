◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１ＤｅＮＡ（３日・マツダ）ＤｅＮＡの東克樹投手が８回３安打２失点（自責０）でリーグトップとなる１３勝目を逃した。初回に３四球を献上するなど立ち上がりが安定しなかったが、２回以降は打たせて取る投球で広島打線に的を絞らせなかった。５回に筒香の適時二塁打で先制した直後だった。遊撃・京田が先頭・菊池の打球をファンブルし出塁を許した。そして佐々木に左前打、会沢に送りバント