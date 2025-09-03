◇バレーボール男子壮行試合日本3―2ブルガリア（2025年9月3日東京・有明アリーナ）第2戦が行われ、世界ランク5位の日本は3―2のフルセットで同15位のブルガリアを下して2連勝とした。高橋藍（24＝サントリー）が2試合連続の最多得点となる14得点を挙げてチームをけん引。「自分自身の役割を果たせているかなと思う」とうなずいた。第1セットで仲間が拾ったレシーブを観客席ぎりぎりまで追って右足でつなぎ、相手の