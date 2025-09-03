シンガー・ソングライター、あいみょんさんの楽曲『君はロックを聴かない』が、自身通算3作目となる累積再生数4億回を突破しました。3日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、楽曲『君はロックを聴かない』（2017年8月1日配信開始）が、週間再生数113.8万回を記録。これで、累積再生数が4億61.5万回となり、『マリーゴールド』や『裸の心』に続く自身通算3作目の累積再生数4億回を突破する作品となりました。オリコ