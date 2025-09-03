今回、Ray WEB編集部は職場で困ったことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は仕事で困っていることがあって……？曖昧な時間提示をしてくる上司...。主人公はこの出来事をどう対処するのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：えりりんライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】曖昧な日本語に振り回される主人公...15時頃って結局何時ですか！？