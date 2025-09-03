今回、Ray WEB編集部は職場で困ったことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は新卒で現在の会社に入社。上司に仕事を頼まれましたが、時間提示が曖昧で...？原案：Ray WEB編集部作画：えりりんライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖母からもらったバックを褒められた！…と思いきやそのバックがきっかけで思わぬ事件に巻き込まれてしまって！？・前編