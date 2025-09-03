フリーの笹井千織（ちをり）アナウンサーが、ゴルフコーデを披露した。３日までにインスタグラムを更新し「韓国で買ったヘッドカバー」を紹介。デビルのようなキャラクターで「新しい相棒」とお気に入りのようだ。「＃ゴルフ女子＃ゴルフウェア＃ゴルフコーデ」などのハッシュタグをつけ、ウェア姿を披露。ミニスカートで笑顔を見せた。笹井アナは日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」に出演中。プライベートでは２０