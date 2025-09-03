◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１ＤｅＮＡ（３日・マツダスタジアム）広島は、運も味方に連敗を３でストップさせた。０―１の５回１死二、三塁から大瀬良の代打・前川の打球をＤｅＮＡの遊撃・京田が後逸し、２者生還で逆転した。５回は先頭・菊池も京田の失策で出塁していた。直後の６回２死一、二塁の場面では、右翼・末包がフェンス際の飛球を好捕。守備が明暗を分ける形で、３位・ＤｅＮＡまで再び１ゲーム差に縮めた。先発