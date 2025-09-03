３日、記念式典で掲揚される中国国旗（右）と香港特区旗。（香港＝新華社記者／朱煒）【新華社香港9月3日】中国香港特別行政区政府は3日、香港大会堂記念花園（香港シティホール・メモリアルガーデン）で、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念式典を開いた。３日、記念式典で黙とうをささげる参列者。（香港＝新華社記者／朱煒）