◇セ・リーグ中日5―2阪神（2025年9月3日バンテリンD）中日・上林が貴重な一打で逆転勝利に貢献した。1点を追う5回2死一、二塁で同点の右前適時打。詰まった当たりでバットが折れたといい、お立ち台では「8月はあのバットで結構打っていた。折れちゃってショック。また新しいバットで新たな気持ちで頑張りたい」とおどけた。上林の同点打に続き、細川が決勝3ラン。36歳の先発・大野に今季9勝目をプレゼントした。4日