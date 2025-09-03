ロックバンド「04 Limited Sazabys」が3日、公式サイトを更新。4日に開催を予定していた宇都宮公演の延期を発表した。ベース・ボーカルのGENが声帯の炎症と診断され、安静が必要とされるため。バンドの公式サイトを通じ「本日、GEN(Vo/Ba)の喉の不調により病院にて診察を受けた結果、声帯の炎症のため安静が必要と判断されました」と報告。その上で「これを受けまして、急遽明日の下記公演を延期させて頂く事といたしました」