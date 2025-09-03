フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。新幹線での思わぬ出来事を語った。この日のテーマは「気にしいな女の生態SP」。些細なことを気にしすぎてしまうゲストたちが、それぞれの体験談を語る中、皆藤アナは普段から「最悪の事態を想像してしまう」と切り出した。中でも「この間、新幹線に乗って座席に座ったら座席がビショビショだったんですよ。お尻とか