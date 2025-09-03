３日午後１時半頃、沖縄県南城市の沖合で、「パラグライダーが落下し、落下した人に動きがない」と、釣り人から１１８番があった。パラグライダー運行会社の男性社員（４６）（南城市）と客の中国籍の女性（２０歳代）が救助され、ともに心肺停止状態で病院に搬送されたが、男性は間もなく死亡が確認された。中城海上保安部などによると、現場は同市の「あざまサンサンビーチ」から東約８０メートルの海上。機体はプロペラが回