連合の芳野友子会長10月に任期満了を迎える連合の芳野友子会長（59）が、3期目となる来期も続投する方向で調整が進められていることが3日、関係者への取材で分かった。傘下の産業別労働組合（産別）幹部でつくる役員推薦委員会が、近く推薦を決定する方針。今春闘で2年連続となる5％台の賃上げを実現したことや、首相と連合会長が直接協議する「政労会見」を自公政権下で16年ぶりに開催した実績などが評価されたとみられる。