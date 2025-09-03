楽天戦に先発し、5回2失点で6勝目を挙げた西武・与座＝楽天モバイルパーク西武が打ち勝った。一回に山村の3ランなどで4点を挙げ、三回は再び山村の適時打などで2点を追加。六回以降も加点を続けた。与座が5回を2失点で6勝目をマークした。楽天の早川は三回途中まで6失点と崩れ、8敗目を喫した。