「縫わないニット」として話題を呼んだNUONE（ヌワン）が、ついに再始動。島精機製作所と老舗ニットメーカーの協業により、ホールガーメント®の進化版アイテムが誕生しました。素肌に心地よく寄り添い、美しいシルエットを描く新しいインナー&ニット。今回、Makuakeにて2025年8月20日（水）から先行販売がスタートしています。ニット好き必見の最新プロジェクトをチェックしてみませ