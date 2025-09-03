教職員らから成るNPO法人が行った調査で、保護者からの過剰な苦情などへの対応について、回答した教職員の約9割が「学校外が担うべき」と回答したことがわかりました。保護者などからの過剰な苦情や不当な要求への対応をめぐっては、文部科学省は「学校以外が担うべき業務」と位置付け、来年度、支援体制を強化する方針を示しています。こうした中、学校を巡る問題について調査などを行う教職員らのNPO法人「SchoolVoiceProject」