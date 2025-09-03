ボカロP・獅子志司が、少年サンデーで連載中の人気バスケ漫画『イチカバチカ』（本間仁助）と初のタイアップに挑みました！ 新曲「十八番」のMVが、9月3日19時に公式YouTubeで公開。さらに、9月10日からは各種配信サービスでリリースされます。今回のコラボは、獅子志司が「イチカバチカ」に惚れ込み、自ら“逆オファー”したことから実現。配信ジャケットには作者・本間仁助氏による描き下ろしイラストを使用し、ファン必見の