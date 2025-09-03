◆ソフトバンク7―1オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは序盤の猛攻で2連勝を飾った。2回に6本の長短打を集め、一挙5得点。大関友久が6回1失点でチームトップの12勝目を飾った。2位日本ハムが敗れたため、ゲーム差は2に拡大。4日にも優勝マジック19が初点灯する。2回は先頭の中村晃が右翼線への二塁打で口火を切ると、4本の適時打で5点を奪った。試合後、小久保裕紀監督は「久しぶりのビッグイニング。