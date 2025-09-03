福岡県警小郡署は3日、小郡市の住民宅固定電話に2日午後1時半ごろ、市役所職員をかたる人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「介護保険に関し、24，000円分の還付金がある」「自宅宛てに還付金に関するハガキを送っている」「電話で手続きができる」「ネットバンキングはされていますか」などと言われる内容だった。