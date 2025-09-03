明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★計画性が高まる日。将来に向けた長期プランの生活設計をしてみてください。目標を定める事で、やるべき事が明確になってきます。B型の運勢……★★★★☆前向きな気持ちで最後までやり遂げる事のできる日です。たまっている仕事や宿題をいっきに片付けてしまいましょう。O型の運勢……★☆☆☆☆今日は