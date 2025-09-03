新潟県上越市で9月2日、電子材料などの製造・販売を行う企業が建設した新たな研究拠点の竣工式が行われました。 【有沢製作所有沢悠太 社長】「従来の自前主義ではどうしても限界が出てくるので、私たちが持っているノウハウやお客様が持っている技術を混ぜて、化学反応を起こして、新たな技術に昇華していけたらいい」他社の視点も取り入れ、柔軟な開発体制の構築を図ろうと設立されたこの施設では、ガラス張りのオープ