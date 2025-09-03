世界陸上・女子円盤投げの代表に内定した新潟アルビレックスランニングクラブ所属の郡菜々佳選手が意気込みを語りました。【郡菜々佳 選手】「これまでの頑張って目指してきた日々がフラッシュバックしたというか、そういったものが頭にぱっと浮かんで、うれし涙みたいな感じだった」9月2日、会見を開き、こう喜びを語ったのは9月に東京で行われる世界陸上で女子円盤投げの代表に内定した新潟アルビレックスランニングクラブ所属の