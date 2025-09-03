去年6月、弥彦村で男性1人が死亡した爆発事故で、男性の遺族が当時勤務していた会社などに対し損害賠償を求めている裁判の第一回口頭弁論が3日、新潟地裁で開かれました。【記者リポート】「爆発事故があった弥彦総合文化会館。爆発の影響か正面のガラスが割れているように見える」去年6月、弥彦村の弥彦総合文化会館で改装工事中に発生した爆発事故。作業をしていた当時35歳の男性が死亡したほか、3人が重軽傷を負いました