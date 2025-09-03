新潟県内は大気の状態が非常に不安定となり、9月3日朝にかけ、記録的な大雨となりました。この雨で1人がケガをし、25棟の住宅などで浸水被害が確認されています。 ■記録的な大雨…25棟の浸水被害 落石でケガ人も 前線に向かい暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった県内。気象庁が予測情報を発表していた線状降水帯は発生しませんでしたが、県内各地で大雨となり、3日朝の3時間降水量は上越市安塚で89．