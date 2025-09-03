【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比27銭円安ドル高の1ドル＝148円59〜69銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1647〜57ドル、173円14〜24銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が重視する雇用関連の経済指標の発表を控えて、持ち高調整で円を売ってドルを買う動きが先行した。