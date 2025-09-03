8月28日夜、新潟市中央区の住宅で親子3人が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。その後の捜査によって、死因は3人とも失血および気胸と判明しました。 死亡したのは、新潟市中央区南万代町に住む39歳の無職の男性と、2歳の長女、1歳の長男の3人です。28日午後10時前、新潟市中央区南万代町の住宅で「帰宅したら夫と子供が倒れていた。3人とも意識・呼吸がない」と男性の妻から警察に通報がありました。警察が駆けつけ