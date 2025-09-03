小関裕太らチーム・ハンサム! に所属する俳優が出演する、ABCテレビ ドラマL『君としたキスはいつまでも』(毎週日曜24:10〜 ※テレビ朝日 10月18日スタート 毎週土曜26:30〜)が、10月19日(テレビ朝日は10月18日)よりスタートする。『君としたキスはいつまでも』(C)ABCテレビ同作は、芸能事務所・アミューズ所属の俳優たちによるチーム・ハンサム! とABCテレビがタッグを組んで届けるオムニバス・ラブストーリー。同作の舞台は、