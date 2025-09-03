最後はエースが決めた。バレーボール女子の世界選手権（３日、タイ・バンコク）、準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同８位のオランダに３―２で逆転勝ち。２０１０年大会以来、１５年ぶりのメダルに王手をかけた。フルセットの激闘を制したのは日本だった。２―２の第５セットはいきなりオランダにリードを許す展開。重苦しい空気が漂ったが、日本は懸命にボールをつなぎ、主将・石川真佑（ノバラ）がスパイクで得