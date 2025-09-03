４位・広島は３日、３位・ＤｅＮＡ戦（マツダ）に２―１で競り勝ち、連敗を３で止め、ＣＳ圏内とのゲーム差を「１」とした。?ツキ?に恵まれた１勝だ。５回まで７四球と本調子ではなかった先発・大瀬良大地（３４）が何とか最少失点で踏ん張ると、直後の敵の自滅で試合をひっくり返した。一死二、三塁で大瀬良の代打で登場の前川誠太（２２）の遊ゴロを敵遊撃・京田がまさかのトンネル。２人の走者が本塁に生還すると、６回以降