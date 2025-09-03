Fujii Kazeが、9月5日（金）にリリースする3年ぶり3枚⽬のスタジオアルバム『Prema』（全英語詞）より、「Prema」の Music Videoを、9月5日（金）13時（日本時間）にプレミア公開することを発表した。『ミュージックステーション』（テレビ朝日系 午後9時）への初出演など、連日大きな話題となっているFujii Kaze。アルバム楽曲の配信も9月5日（金）13時にリリースされる。＜リリース情報＞Fujii Kaze 3rdアルバム『Prema』2