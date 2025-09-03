米１０年債利回りは４．２７３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（%） 米2年債 3.652（+0.012） 米10年債4.273（+0.012） 米30年債4.963（+0.002） ドイツ2.767（-0.019） 英国4.783（-0.017） カナダ3.455（+0.011） 豪州4.418（+0.061） 日本1.626（+0.011） ※米債以外は10年物