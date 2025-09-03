ドル円のピボットは１４８．７０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:41現在） ドル円 現値148.66高値149.14安値148.31 149.93ハイブレイク 149.53抵抗2 149.10抵抗1 148.70ピボット 148.27支持1 147.87支持2 147.44ローブレイク ユーロ円 現値173.20高値173.30安値172.60 174.17ハイブレイク 173.73抵抗2 173.47抵抗1 173.03ピボット 172.77支持1