◆パ・リーグ楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）序盤の失点が響き、楽天が西武に連敗を喫した。７月４日の日本ハム戦（エスコン）以来に先発した早川隆久投手が、２回１／３を投げて７安打６失点でＫＯ。２年連続開幕投手を務めたが調子が上がらず、約２か月の２軍調整を経ての１軍マウンドも結果を残せず「大事な時期に申し訳ない」と反省した。６回には適時失策などで３点を失い、９回には２点本塁打を浴びて失点を重ね