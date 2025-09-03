タレントの安めぐみが３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。気にし過ぎな性格ゆえにマッサージの際、苦労した経験を明かした。この日は「ちょっとしたことを気に病んじゃう気にしいな女が大集合」。「私、マッサージが好きでよく行くんです。足裏とかよく行くんですけど…」と話し出した安。「痛過ぎるのがダメで（セラピストに）『強さ、どうですか？』って聞かれて、１回目は『もう