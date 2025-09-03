※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ芹との関係を疑われた草太は夫婦関係の危機に直面しますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、不適切な関係を持っていたのは藤枝であることが判明します。芹は少しでも慰謝料を抑えるために、今は藤枝の妻に知られないよう行動することを最優先に考えていました。そんな中、社内で2人の関係が噂になっていると知った芹は、草太