シンガー・ソングライターさだまさし（73）が3日、自身のインスタグラムを更新。「メガネ男子」のミュージシャンとのショットを披露した。さだは「メガネ男子会談」とつづり、卵を持ったシンガー・ソングライターの南こうせつ（76）、ロックバンド「THE ALFEE」の坂崎幸之助（71）との3ショットを投稿。続けて「＃ザヤンチャーズ」とつづった。フォロワーからは「みんな仲良くて微笑ましくホッコリしますね」「メガネが似