あわや2年前の悲劇が再来──。GT参戦200戦を迎えた46歳のベテランが、超高速コーナー「130R」でまさかのスピン。レース2周目に発生した衝撃の瞬間にサーキットが凍りついた。【映像】250km/hの130Rで突如マシンがスピン（実際の様子）スーパーGT 第5戦決勝。KONDO RACING 松田次生（#24 リアライズコーポレーション ADVAN Z）は、4番グリッドからスタートし1周目を順調に走行。しかし、「250km/hくらいで全開で回るコーナー」