ことし6月まで日本テレビ系列で放送された『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』（以下、ジークアクス）。「サンライズ」と、「エヴァンゲリオン」シリーズで知られる庵野秀明さんが代表取締役社長を務める制作会社「カラー」が異例のタッグを組み、革新的な映像表現で、放送開始直後から大きなムーブメントになりました。 ◆革新的な映像と予測不能な物語展開 これまでの“ガンダム”とは異なる大胆な世界設