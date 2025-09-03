9月10日(水)「上田と女が吠える夜」家事から逃げたい女たち！ 炊事・掃除・洗濯など生きていく中で避けては通れない家事…そんな家事が嫌いで逃れたい女たちの嘆き！▼メリットしかない！？自炊よりもデリバリー派の齊藤京子▼包丁がこわい！はいだしょうこのキテレツな野菜の皮剥き▼たまごを割れないハラミちゃんが家族に振る舞ったものとは？▼着物1000枚、洋服500着以上…整理整頓が苦手な山村紅葉▼片付けが苦手な丸山桂