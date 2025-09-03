DXTEENの地上波初冠番組「DXTEENの限界突破TV」（全10話）が日本テレビで放送決定！初回は10月28日（火）24:59より放送。地上波放送後はTVer／日テレ無料／Huluで見逃し配信。2023年に「Brand New Day」でデビュー、3rdシングル「Snowin’」でオリコン週間1位を獲得し、2024年には初の全国ツアーも開催するなど勢いに乗るLAPONE ENTERTAINMENT所属の次世代グローバルボーイズグループ・DXTEEN。DXTEENに突如くだされた「有明アリー