中国のSNS・小紅書（RED）に8月30日、「日本で婦人科検診を受けて自分が人間なんだと実感した」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者の女性は「私が初めて婦人科検診を受けたのは大学の学内診療所でのことで、あまりに惨めで恐怖だったので婦人科検診に強い抵抗感を持つようになった。23歳の時に嚢胞（のうほう）破裂で北京の病院に搬送された時の処置で、少し（抵抗感が）緩和された。今回、日本でも同じ症状で入院した